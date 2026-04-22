経済的な合理性を優先し、親への恩返しを兼ねて実家を支えながら、自身の貯蓄と趣味のバランスを模索する人もいます。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、福井県鯖江市在住・35歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプロフィール＆