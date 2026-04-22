俳優でタレントの杉浦太陽さんは4月21日、自身のInstagramを更新。“笑顔全開”な次女のプライベートショットを公開しました。【写真】笑顔はじける8カ月次女「#生後8か月の女の子」杉浦さんは「ユメちゃん、笑顔全開」とつづり、4枚の写真を投稿。次女・夢空さんのさまざまなショットです。1枚目は、杉浦さんに抱っこされてはじけるような笑顔を見せている姿で、かわいらしい笑い声が聞こえてくるようです。妻の辻希美さんも夢空