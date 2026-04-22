フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）は２２日、今年の大型連休が最大１２連休になることを報じた。４月２９日の昭和の日から平日の４日間を休めば５月１０日まで最大１２連休となる。番組では航空・旅行アナリストの鳥海高太朗さんをリモートで取材。鳥海さんは今年の大型連休「安（い）・近（い）・短（い）な旅行する人が増える」と分析していた。鳥海さんは、オススメの場所を「熱海になります