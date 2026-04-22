トヨタ自動車が、EV＝電気自動車の新モデルと、EVの普及に向けた独自の充電サービスを報道陣に公開しました。 【写真を見る】トヨタ自動車 EVの“新モデル”「bZ4X Touring」と“独自の充電サービス”を公開 EVのさらなる普及めざす 21日に公開されたのは、EV＝電気自動車「bZ4X」の新モデル「bZ4X Touring」です。アウトドアでの使い道を意識した新モデルは、従来よりも荷室が広いのが特徴です。 業界団体によりま