自分の気持ちを優先することが心を軽くする ここまで、私たちがどれほど自分の本音にフタをして、建前の自分で生きることに慣れてしまっているかをお話ししてきました。私たちは幼い頃から、「泣いたらダメ」「怒るのはよくない」「我慢しなさい」「相手を大事に」と教えられて育ってきたのではないでしょうか。 家庭や社会生活において周囲と協調することは重要です。しかし、自分の本音は二の次にされて、自分軸より他人軸で