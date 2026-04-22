天然素材の雑貨はＮＧ？！オシャレにみえる籐(とう)や竹素材をオススメできないヤバい理由 ヤバい！籐や竹などの天然素材で作られたカゴを使用 洗面台の周囲に置く器や雑貨は陶器やプラスチックの器にするのが吉 洗面台の周囲に置く器や雑貨に籐（とう）や竹などの天然素材のものを使っていると、見た目的にはおしゃれに見えますよね。 ただ、こうした収納は編み目にホコリが溜まりやすかったり、湿気を含みやすかったりし