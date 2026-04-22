東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値187.14高値187.36安値187.00 187.69ハイブレイク 187.53抵抗2 187.33抵抗1 187.17ピボット 186.97支持1 186.81支持2 186.61ローブレイク ポンド円 終値215.27高値215.42安値214.61 216.40ハイブレイク 215.91抵抗2 215.59抵抗1 215.10ピボット 214.78支持1 214.29支持2 213.97ロ&#1254