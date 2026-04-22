東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.66高値9.73安値9.62 9.83ハイブレイク 9.78抵抗2 9.72抵抗1 9.67ピボット 9.61支持1 9.56支持2 9.50ローブレイク シンガポールドル円 終値125.06高値125.23安値124.94 125.50ハイブレイク 125.37抵抗2 125.21抵抗1 125.08ピボット 124.92支持1 124.79支持2 124.63ローブレイ