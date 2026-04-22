東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7152高値0.7186安値0.7130 0.7238ハイブレイク 0.7212抵抗2 0.7182抵抗1 0.7156ピボット 0.7126支持1 0.7100支持2 0.7070ローブレイク キーウィドル 終値0.5894高値0.5921安値0.5872 0.5968ハイブレイク 0.5945抵抗2 0.5919抵抗1 0.5896ピボット 0.5870支持1 0.5847