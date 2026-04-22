肩の違和感で調整が遅れ、開幕から負傷者リスト（IL）に入っているドジャースのブレーク・スネル投手（33）が傘下1Aオンタリオ・タワー・バザーズで22日（日本時間23日）に実戦復帰することが決まった。21日（同22日）、チームの公式Xなどで発表された。スネルは左肩の違和感により、春季キャンプから調整が遅れていたが、すでにライブBPなどで打者と対戦。5月下旬のメジャー復帰が見込まれている。2度のサイ・ヤング賞に輝