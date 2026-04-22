今回は、勝手に冷蔵庫をあさる息子の友達に限界だったエピソードを紹介します。本当は注意したいけど…「息子が小5になり、友達がうちによく遊びに来るようになりましたが、その中にひとり困った子がいるんです。その子は挨拶を一切せず、うちに来るなり冷蔵庫の中をあさったり、触ってほしくないものを触りまくるんです。しかも、夜もなかなか自分の家に帰らなくて……。息子から注意してもらいましたが、効果がありませんでした