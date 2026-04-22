・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４９８．０９（－１１０．９９） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４２７０．８７（－１４６．９３） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８２３５．７２（－９５．３３） ・ロシア・ＲＴＳ １１６５．７７（＋１１．５５） 出所：MINKABU PRESS