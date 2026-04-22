・ＮＹダウ４９１４９．３８（－２９３．１８） 高値４９８４８．６９ 安値４９０４６．５４ ・Ｓ＆Ｐ５００７０６４．０１（－４５．１３） ・ナスダック総合指数２４２５９．９６（－１４４．４３） 出所：MINKABU PRESS