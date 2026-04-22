・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝９２．１３ドル（＋２．５２ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４７１９．６ドル（－１０９．２ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝７６４１．１セント（－３５４．０セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝６０５．００セント（＋８．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４５３．