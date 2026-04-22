２１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２９３．１８ドル安の４万９１４９．３８ドルと続落した。バンス米副大統領がイランとの交渉に向けたパキスタン・イスラマバードへの訪問を保留することになったと一部で報じられた。イラン側も協議欠席をパキスタン経由で米国に通知したと伝わっている。イラン情勢を巡る不透明感が意識され、主力株への買い持ち高を圧縮する目的の売りを促した。 メルク＜MRK＞やハネウェ