昨夜（21日）岡山県井原市の県道交差点で横断中の女性（51）が乗用車にはねられ意識不明の重体です。警察は車を運転していた広島県福山市の会社員の男を自動車運転過失傷害の疑いで現行犯逮捕しています。 【写真を見る】「歩行者に気づくのが遅れ、ぶつかってしまった」歩行者の女性が乗用車にはねられ意識不明の重体運転手の男（22）を自動車運転過失傷害の疑いで現行犯逮捕【岡山・井原市】 「歩行者に気づくのが遅れ…」