大阪3月限ナイトセッション 日経225先物58850-490 （-0.82％） TOPIX先物3741.0-32.5 （-0.86％） シカゴ日経平均先物58505-835 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 21日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。米国とイランの停戦交渉が進展するとの期待から買いが先行したものの、バンス米副大統領のイスラマバード訪問が保留になったと報じられると、一