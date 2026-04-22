【台北＝竹内誠一郎】台湾総統府は２１日、頼清徳（ライチンドォー）総統が２２日から予定していたアフリカ・エスワティニへの訪問を、専用機が通過予定だった３か国が上空の飛行許可を取り消したため、取りやめたと発表した。総統府は、３か国が中国からの圧力を受けたためだとしている。発表によると、飛行を許可しなかったのは、インド洋の島国のセーシェル、モーリシャス、マダガスカルの３か国。総統府は、飛行の安全など