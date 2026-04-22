トランプ米大統領がイランとの停戦延期を表明した/Tasos Katopodis/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は21日、イランが紛争の恒久的な終結に向けた提案を示すまで停戦を延長すると表明した。トランプ氏はSNSトゥルース・ソーシャルに「意外ではないが、イラン政府が深刻な分裂状態にあるという事実を踏まえ、パキスタンのムニール元帥やシャリフ首相の要請により、我々はイランの指導者や代表者が統一した提案をまとめるまで攻