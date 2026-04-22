産後6か月、語った「今」の思いママになったプロゴルファー・上田桃子は、我が子と向き合う日々を送っている。昨年10月31日に第一子の男児を出産。今年に入ってから仕事を再開し、今月は2週連続国内女子ツアー大会のテレビ解説を務めたが、あくまで育児優先。クラブは握っていないという。本人を取材すると、ゴルフへの情熱は失っておらず、ツアー復帰への期待も感じさせた。（取材・文＝柳田 通斉）上田はPEARLY GATESのウェ