ラストメッセージ入りB3ポスターが付属する、乃木坂46・梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）が、幕張メッセ イベントホールにて5月4日販売されることが発表された。【写真】イタリア・チンクエテッレの海岸が似合う梅澤美波梅澤は5月21日に東京ドームで卒業コンサートを迎える。5月4日には、幕張メッセイベントホールにて「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」に関連した梅澤プロデュースグッズの事前販売が実施。そ