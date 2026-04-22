日本の玄関口である東京の羽田空港と成田空港で、航空機事故やシステム障害が相次ぎ、乗客が大きな不便を強いられた。21日、NHKなどによると、同日午前7時15分ごろ、羽田空港の航空管制システムにエラーが発生し、一時すべての航空機の離陸が中断された。今回の障害は、飛行計画書を各地域の管制機関に送信する過程で問題が発生したことで生じたものと把握された。システムは約15分後に復旧したが、航空便の運航には大きな支障が続