米トランプ政権が徴収し違法判決を受けた関税に対し還付手続きを始めた。これと関連しトランプ大統領は21日、還付申請をしない会社を賞賛し覚えておくと話した。トランプ大統領はこの日CNBC放送との電話インタビューで、「アップルとアマゾンのような大企業は関税還付を試みずにいる」という質問に、「彼らが還付を要求しないならば立派なことで、私をとてもよくわかっている。彼らがそのようにしないならば、私は彼らを覚えておく