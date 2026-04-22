イランは米国の態度を批判し、第2回終戦協議に参加しないとの最終方針を、仲介国のパキスタンを通じて米国側に伝えた。21日（現地時間）、イランのタスニム通信によると、イランは当初、パキスタンの仲介と米国の休戦要請を受け、米国が受け入れた「10項目の枠組み」を基に休戦および終戦協議を受け入れた。しかし、米国が合意直後から約束を破り始めたとして、第2回終戦協議に参加しない方針を最終決定したと明らかにした。イラン