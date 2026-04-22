東京消防庁によりますと22日午前6時半頃、東京メトロ銀座線の浅草駅の「線路内でケーブルが燃えている」と119番通報がありました。消防車23台が出動し、およそ15分後には消し止められ、けが人はいませんでした。東京メトロによりますと火は確認されず、駅の設備のケーブルから発煙があったということです。銀座線は浅草駅と三越前駅の間で運転を見合わせていて、復旧は正午頃の見通しだということです。銀座線は三越前駅と渋谷駅の