日本では中国の若者の失業率や寝そべり族（躺平）といったトピックが頻繁に報じられるが、実は現地で最も過酷な生存競争の渦中にいるのは、彼らより一回り上の1980年代生まれ（2026年現在、37歳～46歳）の人々である。 働き盛りの彼らはなぜ、社会のひずみを一身に受ける「最も苦難の世代」と呼ばれるに至ったのか。 今回からは、統計データと現地の生々しい実態から、その知られざる構造的問題を解き明かし