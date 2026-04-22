やはり軍師は頼りになる。EX風林火山の勝又健志（連盟）が4月21日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第2試合に登板。4回のアガリで着実に点数を稼ぎ、ポストシーズンでの個人2勝目を飾った。【映像】巧みな軍師・勝又健志が決めた先制パンチ序盤から攻めた。当試合は起家から勝又、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、BEAST X・下石戟（協会）、KONAMI麻雀格闘俱楽部・滝沢和典（連盟）