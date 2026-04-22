HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第9話にて、練習生のAOIが、ダンス講師とのレッスンを通じて自身の現状に強い危機感を抱く場面があった。【映像】コーチが全く見ない…19歳練習生が荒れる様子（実際の映像）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウ