「広島２−１ヤクルト」（２１日、マツダスタジアム）攻めた。１点を失い、２−１で赤羽を迎えた六回２死一、三塁。一打同点のピンチで、広島・森下暢仁投手が腕を振り抜く。３球連続でストライクゾーンに投げ込み、三ゴロだ。勝負の分岐点。強気の投球が勝利を手繰り寄せた。立ち上がりから攻めの投球を貫き、ツバメ打線を分断。２点の援護をもらった直後の五回２死三塁では並木を遊ゴロに仕留め、リードを守った。「スト