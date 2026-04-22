日本政府は2026年4月21日、防衛装備品の輸出制度を抜本的に見直し、事実上の“装備品輸出原則許可”体制へと移行する方針を明らかにしました。【これから売れるかも】日本から「輸出されるかも」な装備品を写真で（画像）これまでの制度では、防衛装備品のうち武器・非武器双方のうち完成品の輸出は「救難・輸送・警戒・監視・掃海」の5つの類型に限定されていました。このため、戦闘機や護衛艦、潜水艦やミサイルといった主力