タレントのつるの剛士さんは4月21日、自身のInstagramを更新。息子と2人で旅行に行くことを報告し、顔出しショットを公開しました。【写真】つるの剛士のイケメン息子「親子で海外！素敵です」つるのさんは「ようやく行ける。私が心酔する心理学者、カール・グスタフ・ユングの故郷、研究所のあるスイス」「そしておなじく、幼い頃からずっとスイスに憧れていた息子と今回バッチリタイミングも合い、男ふたりでスイス旅」などとつ