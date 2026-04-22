フジテレビが21日、都内で会見を行い、10月期の連続ドラマを海外共同プロジェクトとして制作することを発表した。同局の地上波連ドラとしては初の試み。香港と韓国のスタジオとの共作で、タイトルは「kiDnapGAME（キッドナップゲーム）」。アジア7都市で同時に発生する誘拐事件を巡る物語という。