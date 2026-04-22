仕事を効率的にこなす人と、そうでない人の差は何か。トヨタの現場で鍛えられたプラス・ドライブ代表取締役の原マサヒコさんは「多くの人が『当たり前』だと思っている習慣の中に、名もなきムダが潜んでいる。それに気づかない限り、時間に追われる生活からは抜け出せない」という――。（第1回）※本稿は、原マサヒコ『トヨタの時短術』（日経ビジネス人文庫）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／myrainjom01※写真は