職種肩書に限らず、企画力やアイデアが求められることに頭を悩ませるビジネスパーソンは多い。作家の許成準氏は「人生には、努力なしで簡単に成功できる『裏技』は存在しない。しかし、成功を手にするための効果的な『コツ』は確かに存在する」という――。※本稿は、許成準『一日ごとに差が開く 天才たちのライフハック』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Alexandr Pereverzev※写真はイメージです -