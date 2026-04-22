電力会社が提供する料金プランの種類はさまざまですが、近年「市場連動型プラン」が注目を集めています。うまく使いこなせば電気代をおさえられる可能性があることから、切り替えを検討している方もいるかもしれません。 本記事では市場連動型プランの仕組みを整理しながら、節約を実現するための条件や、反対に料金が割高になりやすいケースについても解説していきます。 電気代の「市場連動型プラン」とは