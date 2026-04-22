スターダストプロモーションの９人組グループ・いぎなり東北産が、異色曲でアイドル戦線に殴り込みをかけている。昨年１０月にメジャーデビューを果たした結成１０周年の苦労人たちは、発売中の最新シングル「デコ！」で特攻服に身を包み、ギャル＋ヤンキー魂を投下。カワイイ主流の業界に、夜露死苦とばかりの一石を投じている。いぎなり東北産は「デコ！」で、ユーロビートに乗せて平成ギャル文化やヤンキー精神を歌い上げる