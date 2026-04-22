広島、阪神で通算１１９勝をマークし、現在はデイリースポーツ評論家を務める安仁屋宗八氏が、現役時代の記憶を振り返ります。今では想像もつかない昭和ならではの破天荒なエピソードを語り尽くします。◇◇昔、カープに大羽進という投手がいましてね。僕より４つ先輩で変則左腕とでも言ったらいいのか。特に巨人戦で活躍していたからジャイアンツキラーと呼ばれてましたよ。確か４８勝のうち巨人戦だけで１９勝してい