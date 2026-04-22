「広島２−１ヤクルト」（２１日、マツダスタジアム）広島が首位・ヤクルトとの接戦を制して連敗を「３」で止めた。先発の森下は７回４安打１失点で２勝目。打線は今季初めてファビアンとモンテロがベンチスタートも四回に「５番・左翼」で出場の秋山が先制の右前適時打を放つと、続く今季初スタメンの野間が右翼への犠飛を放ち２点目を奪った。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−森下が２勝目。「真っす