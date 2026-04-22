アイドルでタレントの成瀬かのんが、21日発売の『週刊SPA!』（4月28日号）の企画「美女検索」に登場した。149センチの小柄な体格ながらグラマラスなプロポーションを持つ“トランジスタグラマー”として、その魅力に迫っている。【別カット】かわいい！清楚なワンピースを着た成瀬かのん同企画では“気になるあのコと”をテーマに、注目の人物を紹介。成瀬はこれまでアイドル、タレントとして着実に実績を積み重ねてきた存在で