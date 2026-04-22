SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が22日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・ブラウンコーデ姿を披露した。「去年からずっと好きなブラウンコーデ外にある駅の雰囲気好きなんだ地元を思い出す」とつづり、キャップにミニのセットアップ＆ブーツ、バッグのブラウンコーデ姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「超美しい」「きれいですね」「可愛い！！」「おしゃれさん」「美」「年