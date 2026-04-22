「広島２−１ヤクルト」（２１日、マツダスタジアム）ベンチの手荒い祝福に笑みがこぼれる。四回、１点を先制し、なお１死一、三塁のチャンスで、今季初スタメンの広島・野間峻祥外野手が燃えた。「何とか食らいついて。前に飛ばして何かを起こすことを心がけている」。ファウルで粘り、９球目を右犠飛とし、「いい反応で、いいところに飛んでくれたかなと思う」とうなずいた。ポケモンベースボールフェスタ初日。野間も幼少