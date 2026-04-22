パチンコ店は、負けた客から嫌がらせを受けることが少なくないといいます。それは軽い嫌がらせだけでなく、衝撃的なものもあるようです。そんなパチンコ店での出来事を描いた漫画『嫌がらせランキング』（作：邑田さん）がX（旧Twitter）に投稿されると、2.9万件の「いいね」と約300件のコメントが集まりました。【漫画】『嫌がらせランキング』（全編を読む）同作は作者が働いていたパチンコ店で実際に体験した「負けた客から嫌が