俳優の杉浦太陽(45)が22日までに自身のインスタグラムを更新。親子3ショットを公開した。「ユメちゃん、笑顔全開」と書き出した杉浦。妻・辻希美と昨年8月に誕生した第5子の夢空（ゆめあ）さんとの3ショットをアップした。2人で夢空さんを囲み幸せな表情。真ん中の夢空さんは屈託ない笑顔を見せた。