「めまいがするけど、疲れているだけかな」「手がしびれているけど、年のせいかな」。そんな自己判断が、脳梗塞の発見を遅らせてしまうことがあります。軽い症状こそ見逃されやすく、受診が遅れるほど後遺症のリスクは高まります。今回のテーマは、「脳梗塞の初期症状が見逃されやすい理由と、受診を遅らせないためのポイント」です。「軽い症状だから」「様子を見よう」が最も危険片麻痺や言語障害のような重い症状であれば、多く