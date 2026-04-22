プロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手（25）の妻でモデルの渡辺リサさん（24）が2026年4月16日、自身のインスタグラムを更新。ヘアセットした姿を披露した。「ヘアセットしてまらった」渡辺さんは、「ヘアセットしてまらった」（原文ママ）といい、髪をゆるく巻いたヘアスタイルやトップスとデニムを合わせたコーデなど7枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、胸元がボタンのデザインになった長袖トップスと