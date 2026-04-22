気づかい皆無の地雷ワード『アレッ？○○なくなってるじゃん』 「何でないの？」と暗に妻を責める態度で 晩酌の時間などにわさびやタバスコなどが使い切ったままで、買い置きがないことに気づいた夫が発したひと言。妻目線としては、そもそも、この手の子どもが使わない調味料を補充するのが自分の役目かどうかにも疑問を感じています。それに対し、「せっかくおいしく刺身を食べようと思ったのにわさび