2026年5月30日（土）、千葉県・稲毛海浜公園（いなげの浜）にて、音楽と花火が1/30秒単位でシンクロする花火エンターテインメント「SBI舞花火 in 千葉・稲毛海浜公園（いなげの浜）feat. SKY ORCHESTRA」が開催される。千葉開府900年、そして「いなげの浜」開設50周年という記念すべき節目に実施される本公演は、単なる「花火大会」の枠を超えた、五感を揺さぶるストーリー体験。メインプログラムとなる「SKY ORCHESTRA」は、ライ