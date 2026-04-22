日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3251（-29.0-0.88%） ホンダ1325（-17-1.27%） 三菱ＵＦＪ2794（-36.5-1.29%） みずほＦＧ6559（-88-1.32%） 三井住友ＦＧ5414（-57-1.04%） 東京海上7060（-99-1.38%） ＮＴＴ152（-0.3-0.20%） ＫＤＤＩ2606（-27.5-1.04%） ソフトバンク220（-2.0-0.90%） 伊藤忠1930（-33.5-1