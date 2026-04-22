EvoAriaのDAP「EvoOne Cu」、「EvoOne Ti」 オリオラスジャパンは、2025年に中国・広東省中山市にて設立されたハイエンドオーディオブランド・EvoAriaの取扱を開始。DAPの「EvoOne Ti」と「EvoOne Cu」を発売する。予約開始日はEvoOne Tiが25日9時、EvoOne Cuは未定。価格はオープンで、市場想定価格はどちらも112万2,000円前後。発売予定日は、EvoOne Tiが5月2日、EvoOne Cuが6月末頃。両モデルそれぞれ、全世界19