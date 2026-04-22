【本日の見通し】中東情勢にらみつつの展開続く、ドル円は比較的堅調となりそう 昨日のドル円は堅調な動きを見せた。159円台を中心とした推移の中、159.64円まで一時上値を伸ばした。その後、少し調整も見られたが、しっかりとした動きを続けている。 米国とイランの協議再開については、イラン側が応じる姿勢を見せておらず難航している。ただ、トランプ大統領が協議終了までの停戦延期の姿勢を示しており、